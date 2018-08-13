محافظ البحر الأحمر يودع فوج الحجاج الثاني

ودّع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الفوج الثاني لحجاج القرعة من مطار الغردقة الدولي، مهنئا جميع الحجاج على اختيار المولى عز وجل لهم لزيارة بيته الحرام وأداء مناسك الحج.

وقال عبدالله، في بيان للمحافظة، إن الفوج الثانى للحجاج يضم 90 حاجًّا من حجاج قرعة وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار إلى أن المديرية والمحافظة قدمت جميع التسهيلات للحجاج وإنهاء الإجراءات، خاصة مع كبار السن، مع تنظيم فقرات دينية من مشايخ مديرية الأوقاف لوداع حجاج بيت الله الحرام، طالبا من جميع الحجاج الدعاء بالرخاء والتقدم لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

يذكر أن المحافظ ودع الفوج الاول من حجاج المحافظة، الذين وصل عددهم إلى 127 حاجًّا من حجاج بيت الله الحرام، التابعين لقرعة وزارة الداخلية.