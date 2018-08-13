بالفيديو| الحاجة سعدية تؤدي فريضة الحج: "ربنا استجاب لأمنيتي الكبيرة"

قالت الحاجة سعدية، المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية العمرة المزيفة"، إنها ستؤدي فريضة الحج هذا العام.

وأضافت الحاجة سعدية، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن الله تقبل أمنيتها الكبيرة، مثنية على مبادرة أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة.

ونصحت الحاجة سعدية جميع المسافرين بعدم اصطحاب أي حقائب معهم لتوصيلها لأحد، خوفًا من تعرضهم لنفس الموقف الذي تعرضت له.

من جهته قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه ساعد الحاجة سعدية في أداء فريضة الحج، ليرد عنها جزءا من الظلم الذي تعرضت له.