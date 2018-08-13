أعلن فيصل خليفة الصواغ، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، وفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، إحدى بنات حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، وشقيقة الشيخ صٌباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ولدت الراحلة في الكويت بقصر دسمان وكان مشهورة بعدة أنشطة على المستوى الاجتماعي في الكويت، وعملت على تقريب المذاهب والأديان.

أسست مسابقة الأم المثالية في الكويت، عام 2004، وحصلت على الدكتوراه الفخرية من "الجامعة الأمريكية في أثينا" عام 2008، تزوجت من ابن عمها الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح، ولهما من الأبناء الشيخة ريم والشيخ حمود والشيخة بيبي والشيخ أحمد.