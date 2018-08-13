رئيس "الرفق بالحيوان" تطالب بعدم ضرب وإهانة الأضاحي عند ذبحها

قالت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرفق بالحيوان، إنها أقامت مبادرة بعنوان "لحمة ورحمة"، لتطبيق الشروط الشرعية في الأضحية، وأثناء ذبحها.

وطالبت خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، بعدم مشاهدة الأطفال لعملية ذبح الأضحية كما طالبت بعدم جر الأضحية أو ضربها أو إهانتها.

وأوضحت أن الاضحية ستذهب لله وأن الله جميل يحب الجمال.

واستنكرت خليل ما يحدث في السلخانات الرسمية الحكومية من ذبح الحيوانات أمام بعضها البعض، واصفة ما يحدث في المجازر بأنه "مهازل".