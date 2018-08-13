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الأرصاد: حالة طقس اليوم الإثنين 13 أغسطس.. والعظمى بالقاهرة 36

الأرصاد: حالة طقس اليوم الإثنين 13 أغسطس.. والعظمى بالقاهرة 36

"المدارس الخاصة": 7385 مدرسة مصاريفها لا تتعدى 5 آلاف جنيه

"المدارس الخاصة": 7385 مدرسة مصاريفها لا تتعدى 5 آلاف جنيه

"الزراعة": طرح الأضاحي بـ57 جنيها للكيلو.. ونحذر من الذبح في الشوارع

"الزراعة": طرح الأضاحي بـ57 جنيها للكيلو.. ونحذر من الذبح في الشوارع

محافظ سوهاج: السيسي وافق على فتح متحف سوهاج مجانا للجمهور

محافظ سوهاج: السيسي وافق على فتح متحف سوهاج مجانا للجمهور

رئيس "الرفق بالحيوان" تطالب بعدم ضرب وإهانة الأضاحي عند ذبحها

رئيس "الرفق بالحيوان" تطالب بعدم ضرب وإهانة الأضاحي عند ذبحها

بالفيديو| قرد يهاجم فتيات سعوديات ويجبرهن على الهروب

بالفيديو| قرد يهاجم فتيات سعوديات ويجبرهن على الهروب

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بالصور| "بين الوكايل".. حكاية سوق الأضاحي على مدار 130 عاما

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كيف يحصل أصحاب المنازل العائلية في الريف على إعفاء ضريبي؟

بعد المؤبد بـ"البحر الأعظم".. مجمل الأحكام القضائية على قيادات الإخوان

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