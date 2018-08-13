أجلت الصين أكثر من 200 ألف شخص مع وصول إعصار إلى اليابسة على ساحلها الشرقي في وقت متأخر أمس الأحد.

وبحسب "سكاي نيوز" فإنه جرى إجلاء 204949 شخصا من عشر مدن بينها تايتشو وتشوشان وونتشو، بينما استدعى نحو 21 ألف قارب صيد إلى الميناء.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن المركز الإقليمي للتحكم في الفيضانات أن الإعصار ياجي اجتاح إقليم شيجيانغ قبل منتصف الليل تصحبه رياح بلغت سرعتها نحو 102 كيلومتر في الساعة، وأضافت أيضاً الوكالة أن العاصفة ستحمل أيضا أمطارا غزيرة وستضعف تدريجيا فيما تتحرك ببطء إلى شمال غرب البلاد.