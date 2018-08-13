قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن شائعة منع الاختلاط في الجامعات المصرية "مضحكة للغاية"، ومن يقرأ الخبر يتصور أننا في عصر الجاهلية، لافتا إلى أن العادة جرت بترديد الشائعات قبل بدء العام الدراسي الجديد، ونحن نتفهم وجود منصات مهمتها إذاعة الشائعات وإشاعة الفوضى التي تؤدي إلى لبلبة الرأي العام.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن "هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، وهو حديث لا يدخل العقل على الإطلاق، ومصر لم يكن لديها مثل هذه المناهج في التعليم ولا أي شيء من موضوعات الفصل".

وتابع: "آبى الحديث عن مثل هذه الشائعات"، مناشدا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم إعادة نشر هذه الشائعات، "لأنهم يشتركون في هذه الجريمة، والأسوأ من إصدار الشائعات نشرها".