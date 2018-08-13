قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تكليفات واضحة ببدء العام الدراسي الجديد بالاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة، خلال اجتماعه التاريخي بالمجلس الأعلى للجامعات، على هامش مؤتمر الشباب.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه جار تكثيف وتعظيم الاستفادة من أنشطة الشباب التي تؤدي لبناء الإنسان وزيادة وعي الطلاب داخل الجامعات.

وتابع أن الجامعة ليست مكانا لتلقي العلم فقط لكن هي مكان لممارسة الأنشطة وتشكيل وجدان الطلاب، مؤكدا وجود بعض الأنشطة بمجال البحث العلمي، وتوجيهها لحل مشاكل المجتمع وتبني الأبحاث والابتكارات.

وأكمل الوزير: مسابقة أجمل جامعة وأجمل مدرسة على مستوى الجمهورية الغرض منها التسابق في شيء مفيد للعمل على تجميل الجامعات، وإعلان النتائج قبل بداية العام الدراسي.

فيما يخص مصروفات الجامعات الخاصة، قال الوزير: لا نملك أن نتدخل في مصاريفها الدراسية لأن القانون الخاص بها يسمح لها التنافس فيما يخص المصروفات، لافتا إلى أن الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية يبدا العمل بها هذا العام.