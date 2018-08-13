استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 أغسطس 2018، وسجل أعلى سعر للبيع 17.95 جنيه، و17.85 جنيه للشراء، في بنكي "قناة السويس وعوده".