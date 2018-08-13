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بالصور| وفد متعدد الجنسيات في زيارة لـ"زراعة الغربية"

بالصور| وفد متعدد الجنسيات في زيارة لـ"زراعة الغربية"

بالصور| محافظ الغربية يكرم الطلاب الأوائل والرياضيين

بالصور| محافظ الغربية يكرم الطلاب الأوائل والرياضيين

بالصور| رئيس "السكة الحديد" يتفقد ورش الفرز بالقاهرة في زيارة مفاجئة

بالصور| رئيس "السكة الحديد" يتفقد ورش الفرز بالقاهرة في زيارة مفاجئة

ارتفاع طفيف بأسعار الأسماك اليوم.. وكيلو البلطي بـ19 جنيها

ارتفاع طفيف بأسعار الأسماك اليوم.. وكيلو البلطي بـ19 جنيها

عاجل| الأردن: العمليات الإرهابية تزيدنا إصرارا على محاربة التطرف

عاجل| الأردن: العمليات الإرهابية تزيدنا إصرارا على محاربة التطرف

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال باليوم العالمي للشباب

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صيدلية توفر دواء مجانياً لغير القادرين.. وبخصم للقادرين: كله هيتراضى

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أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

أولياء أمور وخبراء يرفضون إنجليزى أولى ابتدائى: دون المستوى

أصحاب الورش يرفعون شعار: «مغلق لعدم وجود صنايعية»

أصحاب الورش يرفعون شعار: «مغلق لعدم وجود صنايعية»

«متعهد دروس».. همزة وصل بين الأسرة والمدرس

«متعهد دروس».. همزة وصل بين الأسرة والمدرس

«عمر» يعيد إحياء إعلانات زمان بالجرافيك: كل عصر وله أذان

«عمر» يعيد إحياء إعلانات زمان بالجرافيك: كل عصر وله أذان

أبرز مواد قانون «ذوى الاحتياجات الخاصة»

أبرز مواد قانون «ذوى الاحتياجات الخاصة»

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