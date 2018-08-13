قال المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي الحسيني الخامنئي، إن سوء الإدارة في بلاده أضر باقتصادها أكثر من العقوبات الأمريكية، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز"، في خبر عاجل.