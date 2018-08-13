قال الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط إن الجامعة ستقوم بإدارة المؤتمر السنوي السابع لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم في العاصمة السودانية في نوفمبر القادم هو ما يمثل أول انعقاد لمؤتمر طبي لجامعة أسيوط في ضيافة دولة السودان الشقيقة.

وأشار الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر الحالي ورئيس جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم إلى أن المؤتمر في نسخته السابعة جاء استجابة للطلب المقدم من جامعة النيلين بالعاصمة السودانية في استضافة المؤتمر وذلك بالتعاون مع جامعة الخرطوم بالسودان في إطار الدور الطبي والعلمي الذي تتقدم به الجمعية والتي تُعد أول جمعية من نوعها على مستوى الشرق الأوسط متخصصة في الطب التكاملي واضطرابات النوم.

وأوضحت الدكتورة سوزان سلامة أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر بجامعة أسيوط ورئيس المؤتمر أن المؤتمر ينطلق أولاً من العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر ثم ينتقل فى الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر إلى العاصمة السودانية الخرطوم وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتورة سمية أبو كشوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة السودان والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان بمصر، والدكتور بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة بالسودان.

وأضافت "سلامة" أن جامعة أسيوط تواصل تعاونها في عقد المؤتمر للعام السابع مع جامعتي أسوان وجامعة النيلين والمقرر أن يشهد مشاركة حشد كبير من رؤساء الجامعات من الجانبين المصري والسوداني وعمداء كلية الطب من الجانبين وأساتذة الطب المتخصصين وحشد من الأطباء بمختلف مستشفيات وزارة الصحة من دولتي مصر والسودان.