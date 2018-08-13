"الزراعة": ذبح 128 ألف رأس ماشية خلال يوليو الماضي

كشف تقرير للإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بوزارة الزارعة، أن إجمالي المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر يوليو الماضي بلغ نحو 128 ألفًا و 472 رأس ماشية.

وأضح التقرير، أن ما تم ذبحه من الابقار والجاموس بلغ 82.769 رأس من الابقار والجاموس، بينما بلغ إجمالي المذبوحات من الأغنام والماعز 38.381 رأس ومن الجمال 5.264 رأس ومن الخنازير 2.058 رأس وبذلك يكون إجمالي ما تم ذبحه من حيوانات داخل المجازر المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطري في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تعمل على التخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر، وذلك من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر كالسلاخين وتصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير.

وأكد التقرير، أنه تم إعداد برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطري في المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل.