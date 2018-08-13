فتحت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الصالة الرئاسية، استعدادا لوصول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي يبدأ زيارة للقاهرة، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث العديد من القضايا المشتركة.

وأعلنت سلطات الأمن بالمطار حالة الطوارئ، ومنعت دخول السيارات إلى ساحات انتظار صالات كبار الزوار، وتفقدت فرق الشرطة المنطقة بسيارات الكشف عن المفرقعات باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، وانتشرت الخدمات الأمنية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، والطرق المؤدية للمطار.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره اليمني لبحث الأوضاع باليمن الشقيق، وآخر المستجدات بهذا الملف، وكذلك الهجمات التي يقوم بها الحوثيون على أراضي السعودية، ومواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة.