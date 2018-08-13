أجرى مطار طورسيناء، اليوم الإثنين، تجربة طوارئ موسعة، لمحاكاة اشتعال طائرة بمشاركة الجهات المعنية، وكل الجهات العاملة بالمطار، في إطار الاستعدادات لمواجهة الأزمات والطوارئ.

جاء ذلك في حضور اللواء السيد الرافعي، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام رئيس مدينة طورسيناء، وقيادات مطار طورسيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، على هامش التجربة أقيم احتفالية رمزية احتفاء باللواء محمد طاحون، مدير مطار طورسيناء لبلوغه سن المعاش.

قال اللواء السيد الرافعي، مساعد مدير أمن جنوب سيناء، أن إجراء تجربة طوارئ على فترات متباعدة لقياس مدى القدرة والاستعداد لدى الأفراد، إضافة إلى تنمية المهارات والوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي من الممكن تليفيها في حالة حدوث طوارئ.