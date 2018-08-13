كشفت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، عن وسائل دفع الطلاب الجدد المقبولين بالكلية، للمصروفات الدراسية العام الدراسي 2018 - 2019، موضحة أن المصروفات الدراسية سيتم دفعها إلكترونيًا.

وحددت الكلية 3 طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للمصروفات:

1- من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني.

- يحصل الطالب المستجد على "فيزا" البنك الأهلي عند إجراء الكشف الطبي بمستشفى الطلبة، وفي حالة عدم حصوله عليها أو عدم وجودها بالأساس فيتوجه بشهادة القيد إلى فرع البنك الأهلي - جامعة القاهرة - خدمة العملاء لإصدار هذه البطاقة.

- على كل طالب التأكيد عند إصدار كارت "الفيزا" على قيده بشعبة اللغات أم بالشعبة العربي، حيث يختلف حد ائتمان طالب شعب اللغات عن طالب الشعبة العربي.

- يقوم الطالب بالتأكد من وجود رصيد كاف في البطاقة الخاصة به قبل دفعه المصروفات الدراسية، وفي حالة عدم وجود رصيد كافي للدفع يقوم بشحنها عن طريق التوجه لأقرب بنك أو ماكينة إيداع (ATM).

2- من خلال ماكينة الدفع الخاصة بالبنوك (POS):

- يحصل الطالب على الكود الخاص به -يسمى كود الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية- والمكون من 14 رقمًا عند تسجيله بياناته للكشف الطبي، وإذا تعذر على الطالب ذلك، يمكنه الحصول على هذا الكود بطريقة أخرى من هنا، ثم يقوم بإدخال الاسم، والرقم القومي، والكلية والفرقة المقيد بها، ثم يضغط على "بحث".

- يتوجه الطالب لشؤون الطلاب ويعطي الكود لأحد موظفي شؤون الطلاب.

- يقوم الموظف بإدخال الكود من خلال ماكينة POS المخصصة لسداد المصروفات.

- يجب أن يحصل الطالب بعدها على إيصال سداد يفيد سداده المصروفات وبه "اسم الطالب" و"كود الطالب" و"المبلغ الذي تم سداده".

3- من خلال خدمة فوري:

- يحصل الطالب على الكود الخاص به والمكون من 14 رقمًا، (بنفس الطرق المذكورة أعلاه).

- يتوجه الطالب لأحد منافذ خدمة فوري ويعطي الكود للموظف.

- يدخل الموظف الكود من خلال ماكينة فوري.

- يجب أن يحصل الطالب بعدها على إيصال سداد يفيد سداده المصروفات وبه "اسم الطالب" و"كود الطالب" و"المبلغ الذي تم سداده".