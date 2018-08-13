نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، تأجيل بدء الدراسة بالمدارس، وإلغاء إجازة يوم السبت.

جاء ذلك، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.