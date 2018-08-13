يستضيف الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "8 الصبح" على قناة DMC، غدا، الرحالة والمغامر الشهير عمر سمرة، وذلك في حوار خاص بالتاسعة صباحا على شاشة القناة.

يكشف "سمرة" خلال اللقاء، كواليس آخر مغامراتة المتعلقة بمشاركته في مهمة فضائية خاصة ببولندا، وذلك تزامنًا مع الذكرى الـ49 لصعود أول إنسان على سطح القمر، التي استمرت 15 يوما، قضاها مع مجموعة من الباحثين الدوليين بمجالات متنوعة في عزلة تامة داخل وحدة أبحاث "لوناريس" بمدينة "بايو" البولندية، من أجل إجراء عدة أبحاث وتجارب لدعم أبحاث الفضاء.

كما يكشف حقيقة استعداده لرحلة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن برنامج "8 الصبح" يذاع يوميا في الثامنة صباحا على قناة DMC.