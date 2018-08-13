قبل تظلم الطالب أحمد خالد عبد القادر عمر مصطفي، بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المتقدمة للغات ببنها، ليصبح هو الأول مكرر على الثانوية العامة بعد حصوله على مجموع درجات 409.5 من 410 درجة بعد أن كان مرتبا الثاني مكرر.

وقال الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان إنه تم تعديل مجموع درجات الطالب والتي حصل عليها في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018 بمجموع درجات 409 درجة من إجمالي مجموع كلي وهو 410 درجة ليصبح مجموع درجاته بعد التعديل 409.5 درجة.

وأعلن "حجازي" اعتماد وزير التعليم في 12 أغسطس إدراج الطالب ضمن أوائل الشعبة العلمية "علوم" ليصبح ترتيبه في المركز الأول المكرر على مستوى الجمهورية طبقا لشرائح الدرجات تنفيذا لموافقة الوزير وطبقا لنتيجة التظلم التي تقدم بها الطالب في مادة الفيزياء وتعديل درجاته فيها لتصبح 60 درجة بدلا من 59.5 درجة.

وقال الطالب أحمد خالد، ابن مدينة بنها، والحاصل على المركز الثاني في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، شعبة علمي علوم، بمجموع 409 درجة، إن نتيجة التظلمات في مادة الفيزياء التي تقدم بها، منحته نصف درجة، رفعت مجموعه إلى 409.5 درجة، وبذلك يحق له إدراجه في قائمة أوائل الجمهورية شعبة علمي علوم، التي ضمت 16 طالبا وطالبة حصلوا على نفس المجموع، وكرمتهم الوزارة، مشيرا إلى أن مجموعه الجديد يغير أيضا من ترتيبه في قائمة أوائل المحافظة ليصبح الأول مكرر.

وطالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتكريمه ووضعه في لوحة الشرف والحصول على مميزات الأوائل، ومنها المشاركة في رحلة الأوائل لأوروبا، قائلا: "كنت واثق في ربنا إني هحصل على حقي في التظلمات وألتحق بزملائي في لوحة شرف أوائل الجمهورية وهو الحلم الذي طالما انتظرته".