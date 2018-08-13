أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن بدء استقبال متحف سوهاج للزائرين من أبناء المحافظة والسياح بالمجان وحتى نهاية الشهر بمناسبة افتتاح رئيس الجمهورية للمتحف، وقد بلغ عدد الزائرين 947 زائر لليوم الأول خلال الفترة الصباحية والتي بدأت من الساعة التاسعة صباح اليوم وانتهت الساعة الواحدة ظهرا، كما سيتم استقبال الزائرين خلال الفترة المسائية والتي تبدأ من الساعة الخامسة حتي التاسعة مساء اليوم.

وأضاف المحافظ أن رواد المتحف أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف وافتتاحه حيث كان يمثل حلما تعاقبت عليه الأجيال، وحققه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد 30 عاما من الانتظار، مؤكدا أن أمناء المتحف يقومون بالشرح للزائرين من أبناء سوهاج حول القطع الأثرية وما تمثله من قيمة حضارية وتاريخية على مر العصور، كما أشاد رواد المتحف بالقطع الأثرية الموجودة، والتي تعتبر البداية الصحيحة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية.

يذكر أن المتحف يضم مجموعة من قاعات للعرض، حيث تعرض القاعة الأولى مختلف المعلومات عن الملوك والشخصيات الهامة، وتضم مجموعة من البطاقات المصنوعة من العاج، وتؤرخ بأسماء الملوك، وأيضاً الأختام الطينية التي كانت توضع عليها إسم المنتج وتاريخ صناعته، أما القاعة الثانية تسلط الضوء على الأسرة المصرية والصعيدية بالأخص، فتوضح دور المرأة المصرية في الأسرة وأهميتها وكيف أنها كانت تهتم بأسرتها وأطفالها ونفسها، جمالاً وتزيناً، وقاعة العرض الثالثة تبرز مدى اهتمام المصري القديم بالصحة، فهى تعرض أدوات المطبخ المصري القديم، وكيف كان يمكنه تخزين أو تجفيف الطعام ليظل عامراً بمختلف أنواعه.