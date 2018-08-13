أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعيين المستشار إسلام توفيق الشحات نائباً لرئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 371 لسنة 2018، والذى نشر بالجريدة الرسمية.

والمستشار إسلام الشحات عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية وعضواً بمجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة وهو خريج حقوق الزقازيق دفعة 2003 وحاصل على ماجستير في القانون دبلومي القانون العام والقانون الدولي والعلاقات الدولية بتقدير جيد جداً من ذات الجامعة.

واستحدث "الشحات"، بحكم موقعه رئيساً للجنة الثقافية لنادي قضاة المجلس، إنشاء موقع لنادي قضاة المجلس ليكون مرجعية قضائية وفقهية وقانونية كمدونة للقاضى يسهل عليه الرجوع إليها فى المسائل ذات الصلة وهو من أدخل نظام "الحوسبة السحابية"، لتدوين وتحزين الأعمال القانونية لقضاة المجلس وفقائها يطلع عليها قضاة العالم العربي، وتهدف المدونة إلى الحفاظ على أهم البيانات والمعلومات القانونية والفقهية والقضائية خشية الاندثار والفقدان.