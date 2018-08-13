قال اللواء إبراهيم عبدالهادي، رئيس حي بولاق أبوالعلا، إن الحماية المدنية تمكنت من إخماد حريق داخل استديو تابع لقناة فضائية اقتصادية بالدور الـ7 في مبنى دوحة "ماسبيرو".

وأكد لـ"الوطن" أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.