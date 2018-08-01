تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق شب في شقة في قرية "الديرس" مركز أجا بسبب ماس كهربائي بالثلاجة.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا، بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية " الديرس"

انتقلت مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماده، وبالفحص تبين أن الحريق تسبب في احتراق بعض محتويات الشقة.

وبسؤال "عبدالله. ا. ا"، 62 سنة، مالك الشقة، في محضر الشرطة، علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بالثلاجة ولايتهم أحد بالتسبب في ذلك

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .