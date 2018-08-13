أعرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن شكره وتقديره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال والدعم المتواصل، موضحا أنه "أمر غير مستغرب على مصر الأصالة والعروبة".

وتوجه الرئيس اليمني، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري، بالشكر لشعب مصر العظيم علي مواقفه مع الشعب اليمني ووقفتهم الجادة مع الشرعية اليمنية وإدانة انقلاب ميليشيا الحوثي، والمشاركة الجادة في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإنهاء الانقلاب.

واعتبر منصور أن ذلك يعد امتدادا لموقف مصر العظيم الذي دعم الثورة اليمنية، معربا عن ثقته في أن الدعم المصري يتواصل حتى عودة الاستقرار إلى اليمن، في ظل ما يربط مصر من علاقات حميمة ومواقف أصيلة وصادقة مع اليمن في إطار مواقفها الصلبة من القضايا العربية.

وتوجه الرئيس اليمني بالشكر إلى الدولة المصرية لاستضافتها عشرات الآلاف من العائلات اليمنية، "وهو ليس غريبا على الشعب المصري".

وقال منصور: "أطلعت الرئيس السيسي على مجمل الأوضاع والمستجدات في اليمن، كما بحثنا أوجه التعاون في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب أمن البحر الأحمر في ظل تهديدات ميليشيا الحوثي وتأثير ذلك على الاستقرار".

وأضاف الرئيس اليمني: "نتطلع إلى نهاية الحرب وإيقاف معاناة شعبنا نتيجة للعنف والتطرف من ميليشيا الانقلاب التي ارتمت في أحضان إيران"، وأحيي السيسي على العبور بمصر إلى الاستقرار، وأمن مصر يسعد كل مواطن عربي باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وتوجه بالشكر للقاهرة على جهودها لإنجاح المصالحة الفلسطينية التي تعد الأساس لأي مفاوضات سلام تصل إلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، موكدا أن مصر قادرة على مواجهة كل التحديات، وعلى رأسها التدخل الإيراني وظاهرة الاٍرهاب بما يعزز دورها في ترسيخ الأمن القومي العربي.