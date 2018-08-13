استقبل فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

حضر اللقاء، الأمير بندر بن فيصل بن عبدالرحمن الفرحان مستشار العلاقات الدولية والروابط الأسرية، ومدير الإدارة العامة للإعلام الإنساني والعلاقات الدولية عبدالمحسن الحارثي، ومسؤول العلاقات الدولية أسامة الحازمي، ومدير العلاقات العامة منسق برنامج إعادة الروابط الأسرية بالهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن، ومدير إدارة التطوع بالهلال الأحمر بالمنطقة وليد اللهيمد، الذين قاموا بإطلاعه على جهود المنظمة، خصوصا في العمل الإنساني والإغاثي بشكل عام.

وتضمن اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين منطقة القصيم والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مجال دعم العمل الإنساني وتقديم العون لكل المحتاجين، وسبل تعزيز العمل التطوعي في المنطقة وتشجيع الشباب على الانخراط في المؤسسات والهيئات التطوعية، والارتقاء بقدراتهم في هذا المجال، حسبما أفاد بيان المنظمة.

واستمع أمير منطقة القصيم، إلى شرح من الدكتور السحيباني حول دور المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وجهودها، التي تواصل دورها بحضور فاعل لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية وبالتنسيق معها لإيصال المزيد من المساعدات، عبر حملات رسمية معتمدة للتبرع وتقديم الخدمات والمساعدات التي يحتاجها اللاجئين.

يذكر أن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إحدى منظمات العمل الإنساني العربي التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، وتواصل منذ أكثر من 40 عامًا دورها الريادي التنسيقي المهم إقليميا ودوليا، كونها تعمل كجهاز يوحد جهود جمعيات الهلال الأحمر الوطنية العربية، وتشجيع برامج التعاون الثنائية وتعزيزها بين هذه الجمعيات.