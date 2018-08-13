أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن دور الوزارة يرتكز على إيجاد نوع من أنواع التوازن دائمًا وأبدًا بين طرفي العملية الإنتاجية، من: "أصحاب العمل والعمال"، منبهًا أن "مثلث الإنتاج يتكون من العمال وأصحاب الأعمال، وميزانٌ يزن الأمور ويضع آليات وأساليب للتوافق المثمر بينهما هذا الميزان يتمثل في وزارة القوى العاملة".

وأضاف الوزير قائلا :" لكي نصل إلى مناخ إنتاجي مستقر، كان لابد من خلق فكر جديد ورؤية جديدة للتعامل مع أصحاب الأعمال كي تتحقق فيهم الرغبة الأكيدة لحماية عمالهم طواعية وإقدامًا منهم بكل رضًا وقَبول، مؤكدًا، أن هذا المناخ له مردود إيجابي كبير على الطرفين: "أصحاب الأعمال والعمال"، مايعودُ على الإنتاج القومي بالنفع والزيادة، وهو مايصب أخيرًا في مصلحة الاقتصاد القومي المصري رفعًة لشأنه وتحسينًا لموقفه.

جاء ذلك اليوم الإثنين خلال توقيع وزارة القوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية مع 40 شركة بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، تضمن صرف علاوات خاصة لـ19 ألف و813 عاملاً بها، بنسبة 10 % من الأجر الأساسي، وذلك بحضور كل من محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وعدد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين بالمدينة.