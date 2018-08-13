تحل الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، ضيفة على الإعلامية جيهان منصور، وذلك خلال حلقة الغد، من برنامج "الحياة أحلى"، عبر شبكة تليفزيون "الحياة" في الساعة الثالثة عصرًا.

وتتحدث "فؤاد" خلال الحوار، عن تفاصيل مؤتمر التنوع البيولوجي الذي سينعقد في نوفمبر المقبل، ورؤية الوزارة في إدارة المخلفات، وملف البيئة والتنمية المستدامة، واستعدادات مواجهة تلوث الهواء، وخطط الوزارة خلال العامين المقبلين.

يشار إلى أن برنامج "الحياة أحلى" الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، يُبث يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، في الساعة الثالثة عصرًا، على الهواء مباشرة.