انتهت مدة تلقي تظلمات القضاة على حركة تنقلاتهم التى شملها الجزء الأول للحركة القضائية للعام القضائي 2018 - 2019، اليوم، والتي حددها مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا.

وقال المستشار يحيى خليفة أمين عام مجلس القضاء الأعلى، لـ"الوطن"، إن الأمانة العامة تلقت 220 تظلما من القضاة بدرجة رؤساء استئناف ونوابهم ونواب رئيس محكمة النقض إضافة إلى تنقلات أعضاء النيابة العامة، وأنه جارٍ فحص تلك التظلمات، تمهيدًا لعرضها على اجتماع المجلس الأعلى والبت فيها.

وأضاف الأمين العام، أن المجلس راعى في حركة التنقلات "رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية"، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، مشيرا إلى أن ذلك لا يمنع من فحص التظلمات وعرضها على المجلس للبت فيها.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا وافق مؤخرا على الجزء الأول من الحركة القضائية، والذي تضمن ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض، وترقية 59 قاضيا إلى درجة قاضٍ بمحكمة النقض وانتداب 26 قاضيا ورؤساء الاستئناف لرئاسة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف، وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس استئناف، كما وافق على ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار. وحدد المجلس مدة أسبوع للتظلم من الحركة القضائية كانت آخرها اليوم.