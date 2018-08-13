وزيرة البيئة: الحكومة عازمة على إنشاء منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحكومة عازمة على الخروج من تلك الاجتماعات التي يتم عقدها بمنظومة متكاملة في كل محافظة بتوقيتات زمنية محددة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الوزارة ستقدم كل الدعم والتعاون وإعداد السياسات والخطط من خلال جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وحل أي عقبات لإنهاء تلك المشكلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، لبحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية عنصر الوقت للانتهاء من إعداد الدراسة المتكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينًا أن وزارة التنمية المحلية تعمل مع وزارة البيئة كفريق واحد ليكون هناك نتيجة فعلية وحلول سريعة لمنظومة النظافة بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن التواصل والتنسيق والتعاون مستمر يوميًا لبحث تلك المشكلة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة قادرة على حل مشكلة القمامة وتغيير الصورة الحالية في جميع المحافظات، مشددًا على أهمية الإخلاص والتفاني في العمل لجميع القيادات والعاملين بالوزارات والجهات التي لها صلة بتلك المشكلة لحلها والتغلب على المعوقات.

وأضاف "شعراوي"، أن الدولة لديها دراسات منذ سنوات فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات، متابعًا "آن الأوان لإيجاد حل شامل لتلك المشكلة التي تؤرق حياة المواطن المصري، وتؤثر على المظهر الحضاري للمحافظات المصرية".