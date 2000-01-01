أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ، في نسخته الـ27 بتحقيق الفوز في أغلب اللقاءات وفرضت نتيجة التعادل على لقاءين فقط واحد إيجابي والآخر سلبي.

جولة كانت غريزة بالأهداف البداية كانت مباراة يوم الجمعة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي، فاز اليونايتد في المباراة بصعوبة بالغة لأن فريق "الثعالب" كان في يومه ولولا الحظر لكاد أن يحرج اليونايتد في ملعبه، بدأت المباراة بضربة جزاء في الدقيقة 3 أحرزه الاعب الفرنسي بطل كأس العالم بول بوجبا بالرغم من أنه لايسدد ضربات الجزاء في المعتاد وبذلك انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة، أثناء الشوط الثاني سيطر ليستر سيتي على مجريات المباراة ورغم ذلك سجل اليونايتد الهدف الثاني عن طريق الظهير الأيسر لوك شو وشهدت المباراة عودة الاعب البلجيكي لوكاكو ، بعد ذلك هبط رتم المباراة قليلا حتى سجل الاعب الإنجليزي جيمي فاردي في الدقائق الأخيرة وبذلك أحرز اليونايتد أول ثلاث نقاط مهمة في بداية الموسم.

يوم السبت كان ممتلئ بالمباريات وكانت أول مبارياته هي التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ما بين نيوكاسل يونايتد وتوتنهام، أيضا هذه المباراة تطبيقا لمباراة اليونايتد وليستر بنفس النتيجة هدفين لهدف لصالح توتنهام، وسجلت جميع الاهداف في الشوط الأول فريق توتنهام لم يكن جاهزا بدنيا بسبب إشراك المدرب الارجنتيني بوكتينو لسبعة لاعبين قادمين من كأس العالم وهذا مخاطرة كبيرة جدا في بداية موسم، ولكن رغم ذلك انتصر وأخذ الثلاث نقاط إلى ملعبه الجديد في العاصمة الإنجليزية (لندن).

واستمرت المباريات في هذا اليوم بفوز واتفورد على ملعبه أمام برايتون بهدفين بيريرا، في نفس التوقيت فاز أيضا كلا من تشيلسي على هدرسفيلد تاوون بثلاثة أهداف دون رد وشاهدت هذه المباراة عودة البلجيكي ايدين هازارد الذي صنع الهدف الثالث للاعب الإسباني بيدرو"تفوق السيتي وجبروت الليفر"

طارق عاصم أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ، في نسخته ال27 بتحقيق الفوز في أغلب اللقاءات وفرضت نتيجة التعادل على لقاءين فقط واحد إيجابي والأخر سلبي.

جولة كانت غريزة بالأهداف البداية كانت مباراة يوم الجمعة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي ، فاز اليونايتد في المباراة بصعوبة بالغة لأن فريق "الثعالب" كان في يومه ولولا الحظر لكاد أن يحرج اليونايتد في ملعبه ،بدأت المباراة بضربة جزاء في الدقيقة 3 أحرزه الاعب الفرنسي بطل كأس العالم بول بوجبا بالرغم من أنه لايسدد ضربات الجزاء في المعتاد وبذلك انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة ، أثناء الشوط الثاني سيطر ليستر سيتي على مجريات المباراة ورغم ذلك سجل اليونايتد الهدف الثاني عن طريق الظهير الأيسر لوك شو وشهدت المباراة عودة الاعب البلجيكي لوكاكو ، بعد ذلك هبط رتم المباراة قليلا حتى سجل الاعب الإنجليزي جيمي فاردي في الدقائق الأخيرة وبذلك أحرز اليونايتد أول ثلاث نقاط مهمة في بداية الموسم.

يوم السبت كان ممتلئ بالمباريات وكانت أول مبارياته هي التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ما بين نيوكاسل يونايتد وتوتنهام ، أيضااا هذه المباراة تطبيقااا لمباراة اليونايتد وليستر بنفس النتيجة هدفين لهدف لصالح توتنهام ،وسجلت جميع الاهداف في الشوط الأول فريق توتنهام لم يكن جاهزاا بدنيا بسبب إشراك المدرب الارجنتيني بوكتينو لسبعة لاعبين قادمين من كاس العالم وهذا مخاطرة كبيرة جدداا في بداية موسم ، ولكن رغم ذلك انتصر وأخذ الثلاث نقاط إلى ملعبه الجديد في العاصمة الإنجليزية (لندن).

وإستمرت المباريات في هذا اليوم بفوز واتفورد على ملعبه أمام برايتون بهدفين بيريرا ، في نفس التوقيت فاز ايضاا كلااا من تشيلسي على هدرسفيلد تاوون بثلاثة اهداف دون رد وشاهدت هذه المباراة عودة البلجيكي ايدين هازارد الذي صنع الهدف الثالث اللاعب الاسباني بيدرو، وانتصر كريستال بالاس بهدفين دون رد على الصاعد الجديد فولهام، كما فاز بورنموث على الصاعد الثاني كارديف سيتي بهدفين دون رد، كما كانت آخر مباريات هذا اليوم أقيمت على ملعب مولينيو الخاص بالفريق الصاعد الأول بطل "التشمبيون تشب" وولفرهامبتون واندررز تعادل إيجابي مع إيفرتون لكل فريق، رغم الطرد الذي حصل عليه فريق إيفرتون في آخر أطوار الشوط الأول ولم يستغل فريق الذئاب هذا الطرد حتى ينتصر على إيفرتون، ليكون أول تعادل في الدوري لهذا الموسم.

يوم الأحد الذي شهد ثلاث مباريات وآخر ثلاث مباريات في الجولة الأولى من "البريمييرليج" والذي بدأت بلقاءين في نفس التوقيت، وشهد الدوري ثاني مباراة تعادل وكان تعادلا سلبيا بين ساوثامبتون وبيرنلي، وغلب علي هذه المباراة الطابع الدفاعي أكثر، بينما وجه ليفربول إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه في المباراة الثانية بعدما اكتسح ضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الانفليد"، وأشرك الألماني يورجان كلوب المدير الفني لليفربول لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري وساهموا في فوز "الريدز" برباعية، ومن أهم هؤلاء هو الغيني نادي كيتا الذي ظهر بمستوى مميز للغاية في خط وسط الريدز، حيث ساهم في الهدف الأول الذي أحرزه محمد صلاح بعدما مرر الكرة إلى روبيريتسون الذي حول عرضية إلى الفرعون المصري ووضعها داخل الشباك مفتتحا أهداف اللقاء.

وكانت آخر مباريات الجولة هي مباراة قمة الجولة ما بين مانشستر سيتي وأرسنال الذي أقيمت على ملعب الإمارات وانتهت المبارة بهدفين "للسيتي" دون رد من توقيع ستيرلينج وسيلفا، وساهمت الصفقة الجديدة للسيتزنز في الفوز بشكل كبير حيث شهد اللقاء مشاركة اللاعب الجزائري رياض محرز ، الذي مستوى رائع وشكل خطورة على مرمى أرسنال حيث صنع هجمتين خطيرتين على مرمى أرسنال وكاد أن يسجل هدف في الشوط الأول وأيضا في بداية الشوط الثاني وسبب الإزعاج لدفاع أرسنال.. وبذلك يكون ليفربول هو المتصدر في هذه الجولة بفارق الأهداف.

مباريات الجولة الثانية:

مباريات يوم السبت الممتاز:

1_كارديف سيتي سيستضيف نيوكاسل يونايتد على ملعب "كارديف سيتي"

2_إيفرتون سيستضيف ساوثهامتون على ملعب "غوديسون بارك"

3_ليستر سيتي سيستضيف وولفرهامبتون على ملعب "كينغ باور"

4_توتنهام سيستضيف فولهام على ملعبه الجديد "نيو وايت هارت لين"

5_وست هام يونايتد سيستضيف بورنموث على ملعب "لندن"

6_قمة الجولة تشيلسي سيستضيف أرسنال على ملعب"ستامفورد بريدج"

مباريات يوم الأحد الممتاز:

7_بيرنلي سيستضيف واتفورد على ملعب "تورف مور "

8_مانشستر سيتي سيستضيف هادرسفيلد تاوون على ملعب" الاتحاد "

9_برايتون سيستضيف مانشستر يونايتد على ملعب "فالمر"

يوم الإثنين:

آخر مباريات الجولة بين كريستال بالاس وليفربول على ملعب "سيلهرستر بارك".