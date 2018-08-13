سادت حالة من الهدوء، اليوم الإثنين، امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، بقسميها الأدبي والعلمي، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد أي شكاوى، بحسب بيان لها، كما لم يتم تسجيل أي حالات غش أو إخلال بسير وانضباط الامتحانات أو محاولة لتمرير الامتحانات عبر صفحات الغش الإلكترونية.

وقال البيان، إن أسئلة امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية والصرف للقسم العلمي، وأسئلة مادتي النحو والصرف للقسم الأدبي، جاءت في مستوى الطالب المتوسط وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية ولم تتلق أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج الدراسي المقرر.