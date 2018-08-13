تفقد اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، اليوم الإثنين، مركزي شرطة الدلنجات وكوم حمادة، لمتابعة سير الأعمال الإدارية بالمركزين، ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها والوقوف على الخدمات الأمنية بالمركزين.

وتفقد مدير الأمن، نقطتي الحماية المدنية ووحدتي المرور، بمركزي الدلنجات وكوم حمادة، موجها بتسهيل الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار وسرعة الاستجابة للبلاغات.

كما ناقش مدير الأمن، بعض المواطنين المتواجدين بوحدتي المرور بالمركزين، مشددا على حسن معاملة المواطنين ومداومة المرور من قبل قيادات المركز على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس بدائرتي المركزين، وسرعة الاستجابة للبلاغات لإشعار المواطن بالأمن والاستقرار.