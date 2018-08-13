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شاهد| كيف هبطت طائرة اضطراريا بين السيارات على الطريق السريع

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تقرير أممي: 20 إلى 30 ألف من مقاتلي "داعش" لا يزالون في العراق وسوريا

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