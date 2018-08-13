أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تسليم 67 وحدة سكنية بقرية القصر للمنتفعين.

وقال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، إنه جرى تسليم الوحدات السكنية للمتضررين من أهالي القرية ممن تضرروا من انهيار منازلهم وتصدعها وعدم قدرتهم على إعادة بنائها بسبب قرار المجلس الأعلى للآثار بمنع البناء فى تلك القرية الأثرية.

وأضاف كمال، أن هذه الوحدات هي المرحلة الأولى من مشروع يستهدف إقامة 200 منزل تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير الوادي الجديد، ضمن مشروعات الظهير الصحراوي، وتسلم للأهالي بنظام حق الانتفاع.