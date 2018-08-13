تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير المساعد، والعقيد عماد ميلاد عزيز، المستشار العسكري، وعددًا من ممثلي القوات المسلحة في مقدمتهم العميد رجائي سليمان ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرض اصطفاف الآليات والمعدات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، بساحة الانتظار الكبرى بمجمع المواقف بمنطقة الشيخ زايد، وبمشاركة جميع الوحدات المحلية بالمحافظة.

وضم عرض اصطفاف الآليات أكثر من 65 معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات جمع القمامة والمخلفات وسيارات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على مستوى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع منظومة النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات والاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع المنظومة خلال تلك الفترة بالاضافة الى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم للمنظومة.

وعقد محافظ الإسماعيلية اجتماعًا مع ممثلي القوات المسلحة تم خلاله استعراض ومناقشة الخطوط العريضة للمنظومة والآليات التنفيذية لمتابعة حصر جميع الإمكانيات والمعدات المتاحة بالوحدات المحلية ثم توجه المحافظ ومرافقوه من القيادات لتفقد عرض اصطفاف المعدات.