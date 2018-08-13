شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية على زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع بالأحياء خلال أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، مطالبًا رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة بمتابعة أعمال شركة نهضة مصر، وتكثيف دوريات المراقبة بالشوارع، وتوحيد منظومة العمل على مدار 24 ساعة لرفع مستوى النظافة في جميع المناطق وخصوصًا في المناطق التي عليها إقبال من زوار الإسكندرية وبها أكبر تجمعات سكنية فضلا عن الاهتمام برفع مستوى النظافة بالكورنيش والحدائق العامة والأماكن السياحية والأثرية إذ تعد تلك الأماكن مقصد المعيدين والزوار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "سلطان" لمناقشة استعدادات الجهات كافة وجاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد سلطان، أنه سيتابع بنفسه مستوى النظافة، وتنظيم جولات ميدانية مفاجأة للتأكد على الطبيعة من معدل الرفع ومدي رضي المواطنين عن ذلك، مشيرًا إلى ضرورة أن تظهر الإسكندرية في أبهي صورها أمام أهلها وزوارها، وأن يشعر المواطن بالتغيير وبوجود حركة غير عادية في الشارع بكثافة، من خلال تضافر جهود الجميع.

وكلف المحافظ الرصد البيئي بالمحافظة والجهات المختصة بمتابعة معدلات رفع القمامة على مستوى اﻹسكندرية خلال أيام العيد وتكثيف العمل وزيادة التركيز في رفع القمامة من المناطق الشعبية، من خلال شن حملات مستمرة ﻹزالة القمامة بها، مؤكدا علي ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية النظافة وذلك بالتعاون بين الجهات كافة.