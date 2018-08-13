أسعار اللحوم المدعمة قبل العيد.. الكبدة بأقل من 100 جنيه

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد أسعار اللحوم البلدية ارتفاعًا ملحوظًا في هذه الفترة خاصة مع زيادة الإقبال عليها مع اقتراب العيد.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها نرصد أسعار اللحوم بمنافذ جمعية "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، والتي جاءت كما يلي:

كيلو لحم "كندوز": 85 جنيهًا.

كيلو "بوفتيك" بلدي: 95 جنيهًا.

كيلو لحم "مفروم "بلدي: 85 جنيهًا.

كيلو لحم "ضاني" بلدي: 95 جنيهًا.

كيلو كبدة "ضاني": 95 جنيهًا.

كيلو كبدة بلدي: 85 جنيهًا.

كيلو سجق بلدي: 70 جنيهًا.

كيلو "عرق روستو": 95 جنيهًا.

كيلو "عرق فلتو": 95 جنيهًا.

وتنتشر منافذ "أمان" التابعة للوزارة بمناطق متعددة والبالغ عددها أكثر من 250 فرعا على مستوى الجمهورية، في الميادين العامة والمدن الجديدة، وتقوم بعرض وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوفيرها للمواطنين.