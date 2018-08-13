قال أحمد الخطيب، ممثل أصحاب المدارس الخاصة باللجنة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن زيادة أسعار الباص المدرسي هدفه تقديم خدمة مميزة للطلاب، ولصالح أولياء الأمور.

وأضاف "الخطيب"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الأحد، أن 95% من المدارس الخاصة ستلتزم بتعريفة وزارة التربية والتعليم بخصوص أسعار الباص المدرسي، مؤكدًا أنه لن يقدر صاحب أي مدرسة على مخالفة القرار.

وتابع أن أي ولي أمر يشك في غلاء مصاريف مدرسة نجله، يذهب لمديرية التعليم الخاص، ويستفسر عن أسعار مصاريف مدرسة نجله، مؤكدًا وجود رقابة شديدة من وزارة التربية والتعليم لمراقبة الأسعار.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم زيادة مصروفات السيارات الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية بنسب تتراوح من 25 إلى 45%.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب الشرائح كالتالي:

1ـ خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 1000 جنيه حتى أقل من 2000 جنيه تزاد بنسبة 45%.

2ـ خدمة الباص التي تبدأ من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 آلاف بنسبة زيادة 40%.

3ـ خدمة الباص التي تبدأ من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه بنسبة زيادة 35%.

4ـ خدمة السيارة تبدأ قيمتها من 4000 جنيه حتى أقل من 6000 آلاف بنسبة زيادة 30%.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم الجمع بين هذه الزيادة والنسبة الناتجة عن إعادة التقييم علما بأن الاشتراك في خدمة السيارات اختياري.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الهدف من تحديد نسب الزيادة هو الحفاظ على حقوق ولي الأمر المالية، وحتى لا يترك للمدرسة ترفع الزيادات حسب ما ترى، مؤكدًا أن تحديد الزيادة سوف يحافظ على حقوق ولي الأمر المالية.