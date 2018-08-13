ارتفعت حالات الوفاة بين الحجاج المصريين حتى اليوم إلى 11 حالة، بعد إعلان وزارة الصحة، وفاة حاجين، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، فيما كشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، أن عدداً من النواب يجهّزون شكوى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسبب بيع بعض النواب تأشيرات الحج التى حصلوا عليها من المجلس، لتحقيق أرباح مالية، مشيرة إلى أن «عبدالعال» سبق وحذر النواب من بيع التأشيرات، وقصر الأمر على تأشيرتين فقط لكل نائب، بعدما كان البعض يحصل على أكثر من 5 تأشيرات سابقاً.

وطالب النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، بإحالة أى نائب يثبت بيعه التأشيرات إلى لجنة القيم فوراً، مضيفاً: «عقوبة هذا الأمر تصل إلى إسقاط العضوية فوراً».

من ناحية أخرى، تبدأ غدًا عملية تفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وتستمر حتى الخميس المقبل، وكشف الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ«مصر للطيران» أن الشركة سيّرت منذ بداية الموسم فى 27 يوليو وحتى نهاية رحلات اليوم، 296 رحلة من مطار القاهرة والمطارات المصرية إلى «جدة والمدينة المنورة»، بواقع 140 رحلة إلى المدينة، و156 رحلة إلى جدة، نقلت خلالها 55٫300 حاج من حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والترانزيت.

«سليم»: إسقاط العضوية عقوبة النواب المتورطين.. وإصابة 118 حاجاً بـ«نزلة معوية»

وقال الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر فى السعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إن عدد المصريين المصابين بأعراض «النزلات المعوية» الذين تردّدوا على العيادات أمس بلغ 118 حاجاً، مشيراً إلى أن الفريق الأول راجع كشوفات العيادة الطبية الموجودة، وهم يعانون من إسهال وقىء، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وحالتهم مستقرة.