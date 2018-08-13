"تأجيل الدراسة وضرائب على المقابر".. 6 شائعات جديدة خلال أسبوع

أصدر مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من البيانات لنفي العديد من الشائعات التي انتشرت على مدار الأسبوع الماضي.

- حظر 7 دول استيراد محاصيل زراعية مصرية، شائعة انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانٍ رسمي، وكذلك تأجيل بدء الدراسة بالمدارس، وإلغاء إجازة يوم السبت.

- كما نفى مجلس الوزراء كذلك ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية، وصفحات التواصل الاجتماعي، عن فرض الحكومة ضرائب على المقابر، في الفترة المقبلة، تزامنا مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.

وأصدرت وزارة المالية بيانًا، أوضحت فيه أن قانون الضريبة العقارية ليس جديدا ولكنه صدر منذ عام 2008، وجرى تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، وأن القانون واللائحة التنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.

- كما أصدر مجلس الوزراء بيانًا، نفى خلاله ما تردد عن بيع مليوني قطعة آثار مصرية للخارج، مؤكدًا أنه تواصل مع وزارة الآثار التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً عدم بيع الحكومة لأي قطعة آثرية مصرية.

- شائعة أخرى نفتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن تأجيل العام الدراسي بالجامعات شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددا على بدء العام الدراسي في موعده السبت 22 سبتمبر المقبل، مع التربية والتعليم ولا يوجد أي تأجيلات.