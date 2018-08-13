قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه في إطار البرتوكول الموقع بين جامعة قناة السويس ومديرية الصحة بجنوب سيناء، تتوجه قافلة طبية من جامعة السويس إلى مستشفى سانت كاترين العام لمدة يومين في الفترة من 28/8 وحتى 30/8 تضم أساتذة وأطباء باطنة وجراحة عامة وأسنان وصيدلة، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي مدينة كاترين.

وأضاف هاشم، أن القوافل الطبية التي تزور مستشفيات جنوب سيناء كل أسبوع هدفها سد العجز الموجود من الأطباء ونجحت القوافل في حل أزمة كبيرة داخل مستشفيات المحافظة، وقدم أبو هاشم، الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة، على دعمهم لهذه القوافل التي تجوب مستشفيات المحافظة.