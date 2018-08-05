أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إجراء جراحة تجميل وتخسيس للمرة الأولى في جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بقيادة دكتور سليمان القماش رئيس قسم جراحة التجميل بكلية طب جامعة قناة السويس، والدكتور عمرو ياسر مدرس مساعد جراحة التجميل والسمنة بكلية طب جامعة قناة السويس، والدكتور كريم مجدي مدرس مساعد التخدير بكلية طب جامعة قناة السويس، نجح في إجراء أول عملية تجميل وتخسيس لسيدة تبلغ من العمر 41 عاما، بمستشفى دهب المركزي.

وقال إن المريضة حضرت للمستشفى تشكو من آلام بمنطقة الصرة بالبطن وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعاني من فتق صري مضاعف مع زيادة شديدة في حجم البطن نتيجة سمنة مفرطة.

وقرر الفريق الطبي حجز المريضة وتحضيرها للعمليات وأجريت جراحة تجميل وتخسيس للسيدة بمنطقة البطن وإزالة الدهون جراحيا مع إصلاح للفتق الصري.

وقدم الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة التحية والتقدير للفريق الطبي، وحث الجميع على بذل المزيد من العطاء والجهد؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية بمستشفى دهب المركزي؛ لتقديم خدمات طبية أفضل لأهالي مدينة دهب.