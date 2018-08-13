قال عادل عبدالعزيز، مستشار رئيس الشركة القابضة لشركات السلع الغذائية، إن اللحوم المطروحة من الوزارة في عيد الأضحى آمنة جدًا، ومدعمة من الدولة المصرية لأن شعارنا الجودة أولاً.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الاثنين، أن أسعار الشركة تكون واحدة في كل المنافذ، ولا يمكن أن يبيع فرع بسعر أكثر من الأخر، موضحًا أن هناك تعاون متبادل بين عدة وزارات وهيئات بشكل مستمر لضمان وصول الخدمة للمواطن بجودة عالية.

وتابع أن السلع الغذائية الجافة متوفرة أيضًا بأسعار مخفضة وجودة عالية، ونحن طرحنا أرصدة في السوق لتكفي المواطنين، ولدينا مخزون من السلع يكفي لفترة طويلة.