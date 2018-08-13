قال مصدر مقرب من الباحث الإسلامي معز مسعود، إنه انفصل عن زوجته الفنانة شيري عادل، بعد فترة زواج لم تستمر شهرين.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك مشاكل نشبت بين "مسعود" و"شيري" مؤخرًا، الأمر الذي دفعهما إلى اتخاذ قرار نهائي بالانفصال، لكن الطلاق لم يتم بشكلٍ رسمي حتى الآن، موضحًا أن هناك جلسات حاليًا للاتفاق على صيغة بيان واحد لإيضاح أسباب الانفصال.

وبالتواصل مع الفنانة شيري عادل، لتوضيح الموقف والوقوف على الأسباب، لاسيما وأن الزواج لم يصمد طويلًا، تبين أن هاتفها مغلقا.

وكان معز مسعود، أعلن زواجه من الفنانة شيري عادل، في شهر يوليو الماضي، الأمر الذي أحدث جدلًا واسعًا لمدة أيام متواصلة، الأمر الذي دفعه لإصدار بيانٍ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتعليق على تلك الانتقادات التي وجهت له.