قالت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى رصد 4 حالات زواج قاصرات بمنطقة درب الأربعين.

وأضافت نادية، أن الحالات رصدت أثناء مرورها الميداني على القرى النائية والبعيدة ومتابعة مشكلات المرأة وتوعيتهن بأهم القضايا سواء تنظيم أسرة أو مكافحة العنف، وبمجرد رصد الحالات بدأ المجلس التعامل معهن بشكل فوري وسريع من خلال عدة مراحل، أولها التوعية بأهمية استكمال التعليم ومخاطر الحمل على الفتيات الصغيرات من الناحية الصغيرة بالتنسيق مع أطباء متخصصين.

وأوضحت نادية، أن حالات زواج القاصرات وافدة من خارج المحافظة، نظرا لارتفاع مستوى التعليم في المحافظة، وطبيعة أهالي المحافظة التي تتميز بالترابط الأسري ووضع المرأة في مكانة لائقة.