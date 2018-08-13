اعتمد اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اليوم، الحركة الداخلية لضباط الشرطة ومأموري المراكز، ورؤساء المباحث.

وشملت الحركة بقاء المقدم عبدالمجيد مختار، رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبنوب، والعميد زكريا سليمان، مأمورًا لمركز شرطة أبنوب، وبقاء المقدم محمود بدوي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البداري، ونقل العميد عماد نواوة، من المباحث الجنائية للعمل مأمورا لمركز شرطة البداري، وبقاء المقدم أحمد عبدالمالك، رئيس مباحث مركز شرطة ساحل سليم، والعقيد محمد طارق البكري، مأمورًا لمركز ساحل سليم.

وشملت الحركة، بقاء المقدم خالد شحاته، رئيسًا لمباحث مركز شرطة ديروط، والعميد عاطف مصطفى محمد، مأمورا لمركز شرطة ديروط ، ونقل الرائد شادي حسام رئيسًا لمباحث مركز شرطة منفلوط بدلًا من المقدم خالد شريت الذي تم نقله رئيسًا لفرع الجنوب، وبقاء العميد الدكتور محمد سيد مأمورًا لمركز شرطة منفلوط، ونقل المقدم نور عمر رئيسًا لمباحث مركز شرطة القوصية خلفًا للمقدم محمد سيف، الذي تم نقله مفتشًا لمباحث أول أسيوط، وبقاء العميد أسامة عبدالحفيظ، مأمورًا لمركز القوصية، وبقاء المقدم محمد مجدي، رئيسًا لمباحث مركز أسيوط، والعميد على خليفة، مأمورًا لمركز أسيوط.

وتضمنت الحركة أيضًا، استمرار الرائد محمد عطية، رئيسًا لمباحث قسم أول أسيوط، والعميد حاتم صفوت، مأمورًا لقسم أول أسيوط، ونقل المقدم أحمد أبو بكر، رئيسًا لمباحث قسم ثان أسيوط، والعميد محيى عبدالسيد، مأمورًا لقسم ثان أسيوط، بدلًا من اللواء صالح الخطيب، الذى نقل مساعدًا لمدير أمن الوادي الجديد، وبقاء المقدم أحمد علي، رئيسًا لمباحث قسم شرطة ابوتيج، والعميد أيمن محمد علي، مأمورًا لقسم شرطة أبوتيج، ونقل المقدم أحمد حربي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبوتيج، ونقل العقيد محمود دياب، مأمورا لمركز شرطة ابوتيج، وبقاء المقدم محمد عطية، رئيسًا لمباحث الغنايم، ونقل العقيد محمد الصغير، مأمورًا لمركز الغنايم، ونقل المقدم محمد شريت، رئيسًا لمباحث صدفا، وبقاء العميد محمود مهران، مأمورًا لمركز صدفا، ونقل العقيد محمد حسام، مديرًا لإدارة تأمين الطرق والسياحة، والعقيد محمد حسني عبدالخالق، وكيلا لإدارة تأمين الطرق والسياحة.