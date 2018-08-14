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مصرع زوجين وإصابة رضيعهما إثر انقلاب سيارة في المنيا

مصرع زوجين وإصابة رضيعهما إثر انقلاب سيارة في المنيا

نماذج محاكاة للتعامل مع الحوادث وأخطار السيول في الغردقة

نماذج محاكاة للتعامل مع الحوادث وأخطار السيول في الغردقة

"أمن ميناء دمياط" يضبط توأم سرقا مشمول حاوية قطع غيار وباعاها لآخرين

"أمن ميناء دمياط" يضبط توأم سرقا مشمول حاوية قطع غيار وباعاها لآخرين

بعد اتفاق بحر قزوين التاريخي.. قصة صراع 27 سنة على أكبر مسطح مائي مغلق بالعالم

بعد اتفاق بحر قزوين التاريخي.. قصة صراع 27 سنة على أكبر مسطح مائي مغلق بالعالم

رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

رجل يقتل ابنة أخيه ويعترف للشرطة: "الشيطان يجب أن يموت"

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