"أمن ميناء دمياط" يضبط توأم سرقا مشمول حاوية قطع غيار وباعاها لآخرين

ضبطت شرطة ميناء دمياط سائقين توأم متهمان بسرقة حاوية، وباعاها لآخرين، بعد خروجها من الميناء.

تعود تفاصيل الواقعة وفقا لتصريحات مصدر أمني لـ"الوطن"، عندما تلقت إدارة شرطة ميناء دمياط بلاغا من (الرفاعي لطفي عبدالمجيد شراب- مالك مكتب الفتح لنقل البضائع) يفيد بسرقة حاوية تزن 40 قدما تحتوي على قطع غيار "توك توك" باسم الشركة الدولية للتجارة والتسويق، وذلك عقب خروج الحاوية من ميناء دمياط، وعدم وصولها لمقر الشركة المستوردة بالكيلو 28 طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي.

وصدرت توجيهات من اللواء السيد عزب، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء محمد عبدالعزيز، مدير مباحث أمن الموانئ، والعميد صالح عبدالمعين، رئيس مباحث أمن الموانئ، تفيد بسرعة ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

وأكدت التحريات التي قام بها العقيد أشرف لاشين، رئيس مباحث ميناء دمياط، قيام كلا من (عمر ا. م. ن.- سائق درجة أولى) مقيم دائرة مركز أجا، وشقيقه التوأم (محمد- سائق درجة أولى) مقيم دائرة المركز، بارتكاب واقعة سرقة وبيع مشمول الحاوية لكل من (عادل إ. ا.- 28 سنة) مقيم بمنيا سمنود دائرة مركز أجا، و(إبراهيم أ. خ.- 34 عاما) مقيم بدائرة مركز أجا.

جهزت مأمورية من مديرية أمن الدقهلية بمعرفة العميد نبيل كمال، مدير إدارة شرطة ميناء دمياط، أسفرت عن ضبط المتهمين، الذين أرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات بأحد المخازن المستأجرة بحي الجامعة، دائرة قسم أول المنصورة، حيث ضبطوا جميعا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13643 جنح مركز دمياط لسنة 2018 م، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.