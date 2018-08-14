قال اللواء خالد حسن مرسي، رئيس حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، إن الحي اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سقوط مصعد بعقار 623 شارع قائد الأسراب، أمام نقطة شرطة سيدي بشر، ويستقله 18 فردا بينهم 12 طفلا وجميعهم من أسرة واحدة، مؤكدا نقل 11 فردا لمستشفى شرق المدينة لتلقيهم العلاج اللازم، بسبب إصابتهم بكدمات، دون وجود حالات خطرة، فيما خرج 7 أفراد آخرين بدون أي إصابات.

وأضاف مرسي لـ"الوطن"، أنه جارٍ فحص الأوراق الخاصة بالمصاعد، لضمان سلامتها، مؤكدا إيقاف المصاعد لحين انتهاء لجنة الفحص المبدئية من عملها لمعرفة سبب سقوط المصعد، لافتا إلى انتظار قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من مهندسي الحي، لاستكمال باقي الإجراءات وإجراء الفحص اللازم.