بعد غياب.. داليا البحيري تعود بجزء جديد من "يوميات زوجة مفروسة"

تستعد الفنانة داليا البحيري لتقديم الجزء الرابع من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" بعد تحقيق المسلسل نجاحا في أجزائه السابقة، وكان توقف العمل على المسلسل لمدة عام كامل، وقررت الفنانة داليا البحيري استكمال تصوير المسلسل بعد خروجه من السباق الرمضاني واستقرار فريق العمل على عرضه في موسم الشتاء المقبل.

وانتهت الكاتبة أماني ضرغام من كتابة جميع حلقات الجزء الرابع، والانتهاء من التعديلات اللازمة عليها، وتتعاون الفنانة داليا البحيري في الجزء الجديد مع نفس طاقم العمل السابق للمسلسل.

يؤدي بطولة المسلسل خالد سرحان والفنان الكبير سمير غانم ورجاء الجداوي ومروة عبد المنعم، وهو من تأليف الكاتبة أماني ضرغام ومن إخراج المخرج أحمد نور.

جديد بالذكر أنه تم عرض الجزء الأول من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" عام 2015 وهو مسلسل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول صحفية تعمل بنفس الجريدة التي يعمل بها زوجها، وينشأ بينهما صراع فكري بسبب مواقف الحياة المختلفة والاختلافات بين طبيعة الرجل والمرأة ويتطرق المسلسل إلى شكل العلاقة بين الزوجين في حياتهما الخاصة وفي حياتهما العملية في إطار كوميدي لايت..