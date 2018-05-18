إعلانات رمضان| داليا البحيري .. ملامحها الخاصة وراء ترسيخ الإعلان الرمضاني "لانشون حلواني" بذاكرة الجيل

أخرجت شاشة الإعلانات الرمضانية الكثير من الوجوه الجديدة حينها، التي رأى بها المنتجون وجوها سينمائية من الطراز الأول تستحق أن تُكلل موهبتها بالأعمال السينمائية أو النفاذ إلى كل البيوت المصرية من خلال المسلسلات التليفزيونية.

كانت الفنانة داليا البحيري من وجوه الإعلانات الرمضانية، وكانت من أشهر طلاتها إعلان "لانشون حلواني"، الذي نبّه الكثيرون لهذا الوجه المختلف عن معظم المنتشرين آنذاك، وتستحوذ اهتمام المشاهدين حتى انقضاء الإعلان الذي لا يتعدى الـ30 ثانية، حتى يثق الناس في "ذوق المنتج" ومَن روجت له.

ملامح داليا البحيري الخاصة رسخّت الإعلان الرمضاني في ذاكرة هذا الجيل، وجعله مختلفا ومميزا، فهي ملكة جمال مصر اليت يتوجت باللقب عام 1990 وفي نفس العام العام حازت على المركز 27 في مسابقة ملكة جمال العالي التي أقيمت في لوس انجلوس، وخدمتها ثقافتها وجمالها في العمل كمرشدة سياحية ومقدمة برامج ومنهما منطلقة نحو السينما.