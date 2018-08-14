فاجأ الدكتور علي عبدالله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، وائل الإبراشي، بعرض "أدوية مسرطنة" على الهواء، قائلا إنها "ما زالت موجودة في السوق".

وقال عبدالله، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن منظومة ارتجاع الأدوية غير المطابقة للمواصفات فاشلة، مضيفًا: "صحة المواطن مش في أوليات حد لا وزارة ولا إعلام ولا نقابات ولا شركات".

وأضاف أنه لم يتم التعامل مع أزمة أدوية "الفالسارتان" بالشكل المناسب، لافتًا إلى أنه "تم التعامل مع الأزمة بعدما سُحبت أدوية الفالسارتان من 22 دولة".

وتابع: "نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء لم يقوما بما كان يجب، كما أن البيانات الموجهة للصيادلة بشأن ضبط وتحريز الأدوية فيه إساءة لهم، لأنهم لا يتاجرون في الممنوعات".