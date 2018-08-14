يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقال خبراء الأرصاد، في بيان للهيئة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، هي: