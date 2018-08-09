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بعد مصرع 164 شخصا.. زلزال جديد بقوة 5,9 درجات يضرب إندونيسيا

بعد مصرع 164 شخصا.. زلزال جديد بقوة 5,9 درجات يضرب إندونيسيا

الأرصاد: حالة الطقس اليوم الخميس 9/8/2018

الأرصاد: حالة الطقس اليوم الخميس 9/8/2018

جامعة أسيوط تنفي نشوب حريق بالمبنى الإداري

جامعة أسيوط تنفي نشوب حريق بالمبنى الإداري

"الصحة": وفاة رابع حاج مصري بالسعودية

"الصحة": وفاة رابع حاج مصري بالسعودية

مستشار "التموين": استمارة إضافة المواليد تباع بجنيه واحد فقط

مستشار "التموين": استمارة إضافة المواليد تباع بجنيه واحد فقط

مستشار "التموين": نطور النظام الإلكتروني لتلافي الأخطاء

مستشار "التموين": نطور النظام الإلكتروني لتلافي الأخطاء

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لماذا ألزمت المحكمة حسين سالم بسداد 120 ألف فرانك تعويضا لسكرتيرته؟

لماذا ألزمت المحكمة حسين سالم بسداد 120 ألف فرانك تعويضا لسكرتيرته؟

توقعات "الأرصاد" لطقس الخميس: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الخميس: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لوحة "مليكة" تستحق الذهب.. قصة فتاة مصرية حسمت مسابقة دولية في اليابان

لوحة "مليكة" تستحق الذهب.. قصة فتاة مصرية حسمت مسابقة دولية في اليابان

10 معلومات عن ضابط "متطرف" انضم لقناة "الشرق" ومحكوم عليه بـ5 سنوات

10 معلومات عن ضابط "متطرف" انضم لقناة "الشرق" ومحكوم عليه بـ5 سنوات

بالصور| تفاصيل ما حدث في الكنيسة منذ مقتل رئيس دير أبو مقار

بالصور| تفاصيل ما حدث في الكنيسة منذ مقتل رئيس دير أبو مقار

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كيبا أريزابالاجا.. هل يكون خطيئة "زيدان" وحسنة "ساري"؟

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