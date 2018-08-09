الأرصاد: حالة الطقس اليوم الخميس 9/8/2018

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية اليوم، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: